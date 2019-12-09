Пятиклассник умер в Дубне. Его нашли без сознания на общем балконе жилого дома
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«Отец обнаружил мальчика на общем балконе 9-этажного дома. Его вызвал друг сына, сообщивший, что тот потерял сознание. В ходе осмотра у несовершеннолетнего были обнаружены два флакона аэрозольного дезодоранта», — рассказал Потапенко.
Мужчина нашел сына без сознания и отвез в приемный покой дубненской городской больницы, чтобы врачи оказали ему всю необходимую помощь.
По словам замглавы Дубны, подросток попал на учет комиссии по делам несовершеннолетних из-за употребления спиртных напитков. Школьник жил с отцом, родителей периодически вызывали на заседание комиссии.
Сейчас сотрудники полиции проводят проверку, чтобы выяснить точную причину смерти подростка и установить личности людей, которые могли быть к ней причастны.