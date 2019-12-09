Пятиклассник умер в Дубне. Его нашли без сознания на общем балконе жилого дома

Ученика пятого класса нашли без сознания на общем балконе одного из домов городского округа Дубна. Несмотря на все попытки медиков, мальчика спасти не удалось. Об этом «360» рассказал замглавы администрации Дубны Владимир Потапенко.

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«Отец обнаружил мальчика на общем балконе 9-этажного дома. Его вызвал друг сына, сообщивший, что тот потерял сознание. В ходе осмотра у несовершеннолетнего были обнаружены два флакона аэрозольного дезодоранта», — рассказал Потапенко.

Мужчина нашел сына без сознания и отвез в приемный покой дубненской городской больницы, чтобы врачи оказали ему всю необходимую помощь.

По словам замглавы Дубны, подросток попал на учет комиссии по делам несовершеннолетних из-за употребления спиртных напитков. Школьник жил с отцом, родителей периодически вызывали на заседание комиссии.

Сейчас сотрудники полиции проводят проверку, чтобы выяснить точную причину смерти подростка и установить личности людей, которые могли быть к ней причастны.