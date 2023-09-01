01 сентября 2023, 14:27
Труп пенсионерки три года пролежал в квартире на западе Москвы
Пролежавшую три года в запертой квартире мумию пенсионерки нашли в Москве
Умершая в своей квартире на Малой Филевской улице Москвы пенсионерка три года пролежала в запертом помещении. За это время труп успел мумифицироваться. Нашли тело родственники, которые много лет не выходили на связь. Об этом с ссылкой на источник сообщил РЕН ТВ.
По словам собеседника, дверь в квартиру открыли в минувший четверг, 31 августа. В комнате прибывшие обнаружили мумифицированный труп хозяйки недвижимости — женщины 1944 года рождения.
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Причину смерти пенсионерки выяснят следователи по результатам экспертизы. Криминалисты начали проверку по факту случившегося.
Подобный случай произошел в середине августа в Екатеринбурге. По данным областного главка МВД, в квартире на улице Ангарской нашли мумифицированные тела владельца дома и его сына 1928 и 1964 годов рождения.
Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что дверь закрыта изнутри. Признаков насилия на телах не обнаружили. Тела отправили на экспертизу для выяснения причин смерти.
Москва 2023
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