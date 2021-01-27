27 января 2021, 17:52
Труп пенсионерки нашли около дома в Санкт-Петербурге
Тело 79-летней женщины в ночной сорочке нашли около жилого дома в Санкт-Петербурге. Предполагается, что она выпала из окна. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Известно, что пенсионерка жила с дочкой и внуками. По предварительным данным, она упала с высоты четвертого этажа. В результате падения женщина скончалась.
Ранее пользователи соцсетей рассказали о гибели женщины, которая выпала из окна в Санкт-Петербурге на Плесецкой улице.