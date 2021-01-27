Труп пенсионерки нашли около дома в Санкт-Петербурге

Известно, что пенсионерка жила с дочкой и внуками. По предварительным данным, она упала с высоты четвертого этажа. В результате падения женщина скончалась.

Ранее пользователи соцсетей рассказали о гибели женщины, которая выпала из окна в Санкт-Петербурге на Плесецкой улице.