Труп пенсионера обнаружили в Новосибирске

Тело 60-летнего мужчины нашли на платформе «Новосибирск-Западный». Об этом сообщил «Царьград».

По словам очевидцев, мужчина выглядел опрятно и не был похож на бездомного. При этом смерть мужчины наступила не естественным путем. Однако точной информации о причинах смерти пока не поступало. На данный момент СУ СКР по Новосибирской области расследует обстоятельства случившегося, сообщили в пресс-службе.

Ранее в Башкирии задержали 44-летнего жителя Уфы, который сознался в убийстве супруги. Убийство произошло в результате конфликта.