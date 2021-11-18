18 ноября 2021, 10:37
Труп пенсионера обнаружили в Нижнем Тагиле
В Нижнем Тагиле около торгового центра нашли труп 66-летнего мужчины
В Нижнем Тагиле обнаружили труп 66-летнего местного жителя, передает сайт tagilcity.ru со ссылкой на региональный Следком.
Тело нашли около торгового центра на Вагонке. Пенсионер шел по улице, когда почувствовал себя плохо и упал.
«Скоропостижная смерть. Признаки криминала отсутствуют», — уточнили в ведомстве.
Правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего.