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    18 ноября 2021, 10:37

    Труп пенсионера обнаружили в Нижнем Тагиле

    В Нижнем Тагиле около торгового центра нашли труп 66-летнего мужчины

    Редакция сайта 360

    В Нижнем Тагиле обнаружили труп 66-летнего местного жителя, передает сайт tagilcity.ru со ссылкой на региональный Следком.

    Тело нашли около торгового центра на Вагонке. Пенсионер шел по улице, когда почувствовал себя плохо и упал.

    «Скоропостижная смерть. Признаки криминала отсутствуют», — уточнили в ведомстве.

    Правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего.