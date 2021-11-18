Труп пенсионера обнаружили в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле обнаружили труп 66-летнего местного жителя, передает сайт tagilcity.ru со ссылкой на региональный Следком.

Тело нашли около торгового центра на Вагонке. Пенсионер шел по улице, когда почувствовал себя плохо и упал.

«Скоропостижная смерть. Признаки криминала отсутствуют», — уточнили в ведомстве.

Правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего.