Труп пенсионера нашли под мостом у реки Оредеж в Ленинградской области

Правоохранители занимаются уточнением обстоятельств гибели пенсионера, чье тело обнаружил прохожий 16 мая в реке Оредеж под мостом. Об этом рассказали «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Труп пожилого человека нашли неподалеку от церкви в поселке Сиверский. Признаков насильственных действий по отношению к погибшему не обнаружили.

Личность умершего удалось установить довольно быстро, поскольку неподалеку нашли сумку пенсионера. Внутри находился паспорт с петербургской пропиской. Фотографии в документах оказались схожи с лицом погибшего. Помимо этого, в сумке был сотовый телефон. Найденное устройство позволило выйти на ближайших родственников петербуржца и сообщить им о гибели. Также полицейские обнаружили на месте банный веник.

Сумку, паспорт, телефон и одежду изъяли с места произошедшего. Тело отправили в морг.