Труп пенсионера-грибника нашли в Нижегородской области | 360°

Происшествия 22 сентября 2022, 15:22 Поделиться Telegram

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Viber Труп пенсионера-грибника нашли в Нижегородской области

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В Нижегородской области нашли труп 74-летнего пенсионера, передает ИА Nation News.

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По данным информагентства, мужчина отправился за грибами несколько дней назад и пропал. После этого родственники пенсионера вместе с волонтерам и неравнодушными людьми организовали поиски. «ФедералПресс» написал, что пенсионер наступил на осиное гнездо и насекомые атаковали его. В результате грибник скончался.

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