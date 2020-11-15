facebook_pixel
    15 ноября 2020, 16:45

    Труп осужденного нашли в колонии Ярославля

    Алена Макаренко

    Тело осужденного обнаружили в исправительной колонии №1 Ярославля. Областная прокуратура начала проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.
    Труп осужденного нашли в колонии Ярославля

    На место происшествия выехали помощник прокурора Ярославской области по надзору за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний, а также прокурор по надзору за исполнением законов в исправительных учреждениях.

    Прокурор региона Дмитрий Попов поставил дело на контроль.

    К зданию колонии прибыла резервная группа с медиком, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСИН по региону. Специалисты провели реанимационные мероприятия, но безуспешно. Обстоятельства произошедшего выясняются. После в правоохранительные органы будут направлены необходимые материалы, в том числе видеозаписи из исправительной колонии.

    По данным издания «Ярновости», под окнами корпуса колонии утром 15 ноября нашли труп бывшего директора ООО «Соцпитание» Владимира Руденко.

    Руденко приговорили к 3,5 года колонии общего режима по статье о мошенничестве в августе 2020 года. По данным следствия, по его вине пациентам Ярославской областной клинической психиатрической больницы не доложили в еду белковые добавки на общую сумму почти 13,7 миллиона рублей. Данные средства были выделены в рамках госконтракта.

    Руденко этапировали из СИЗО 13 ноября.