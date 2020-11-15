Труп осужденного нашли в колонии Ярославля

На место происшествия выехали помощник прокурора Ярославской области по надзору за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний, а также прокурор по надзору за исполнением законов в исправительных учреждениях.

Прокурор региона Дмитрий Попов поставил дело на контроль.

К зданию колонии прибыла резервная группа с медиком, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСИН по региону. Специалисты провели реанимационные мероприятия, но безуспешно. Обстоятельства произошедшего выясняются. После в правоохранительные органы будут направлены необходимые материалы, в том числе видеозаписи из исправительной колонии.

По данным издания «Ярновости», под окнами корпуса колонии утром 15 ноября нашли труп бывшего директора ООО «Соцпитание» Владимира Руденко.

Руденко приговорили к 3,5 года колонии общего режима по статье о мошенничестве в августе 2020 года. По данным следствия, по его вине пациентам Ярославской областной клинической психиатрической больницы не доложили в еду белковые добавки на общую сумму почти 13,7 миллиона рублей. Данные средства были выделены в рамках госконтракта.

Руденко этапировали из СИЗО 13 ноября.