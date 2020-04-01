01 апреля 2020, 12:23
Труп омича пролежал в машине трое суток
Труп 36-летнего омича нашли в салоне автомобиля. Его обнаружили в Советском районе Омска на улице Энтузиастов. «Регион online» сообщил, что предварительная причина смерти — остановка сердца.
Медики сказали, что мужчина умер около трех дней назад. Точную причину смерти сейчас устанавливают судмедэксперты.
Местные жители рассказали, что до инцидента погибший поругался со своей женой. Он пошел в машину, чтобы там выпить, написало ИА Nation News. Мужчина уснул с включенной печкой, и в какой-то момент его сердце остановилось.
На данный момент проводится проверка.