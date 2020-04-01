Труп омича пролежал в машине трое суток

Медики сказали, что мужчина умер около трех дней назад. Точную причину смерти сейчас устанавливают судмедэксперты.

Местные жители рассказали, что до инцидента погибший поругался со своей женой. Он пошел в машину, чтобы там выпить, написало ИА Nation News. Мужчина уснул с включенной печкой, и в какой-то момент его сердце остановилось.

На данный момент проводится проверка.