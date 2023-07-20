Эксклюзив 20 июля 2023, 15:30 Труп обнаружили в водах Спасского затона в Строгине Источник «360»: труп мужчины нашли в Спасском затоне в районе Строгино РИА «Новости»

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Тело неизвестного мужчины нашли в Спасском затоне в районе Строгино в Москве. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Примерно в три часа дня при патрулировании у поисково-спасательной станция «Кировская» в воде нашли труп неизвестного мужчины в одежде. Подробности происшествия уточняются.

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Ранее в Кировской области на автодороге Киров — Советск — Яранск обнаружили погибшими четверых людей в сгоревшем автомобиле марки BMW — водителя и трех пассажиров.