20 июля 2023, 15:30
Труп обнаружили в водах Спасского затона в Строгине
Источник «360»: труп мужчины нашли в Спасском затоне в районе Строгино
Тело неизвестного мужчины нашли в Спасском затоне в районе Строгино в Москве. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.
Примерно в три часа дня при патрулировании у поисково-спасательной станция «Кировская» в воде нашли труп неизвестного мужчины в одежде. Подробности происшествия уточняются.
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Ранее в Кировской области на автодороге Киров — Советск — Яранск обнаружили погибшими четверых людей в сгоревшем автомобиле марки BMW — водителя и трех пассажиров.
Москва 2023
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