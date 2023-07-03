03 июля 2023, 15:45
Труп обнаружили на заднем сиденье автомобиля в Нижегородской области
Жители Дзержинска в Нижегородской области обнаружили труп мужчины на заднем сиденье автомобиля. Об этом сообщил NewsNN со ссылкой на социальные сети свидетелей.
Машина располагалась у дома на улице Пирогова. Тело заметили прохожие 2 июля. По предварительным данным, на место происшествия прибыла бригада медиков. Они констатировали смерть человека.
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Другой информации о данном происшествии не поступало.
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