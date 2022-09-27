Труп недоношенного младенца обнаружили в контейнере на западе Москвы | 360°

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Труп недоношенного младенца обнаружили в контейнере на западе Москвы

СК Москвы проведет проверку по факту обнаружения младенца в мусорном контейнере

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Следственный комитет Москвы проведет проверку по факту обнаружения тела недоношенного младенца в мусорном контейнере на западе столицы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Прохожие нашли тело ребенка в контейнере неподалеку от многоквартирных домов по Матвеевской улице 26 сентября. Специалисты определили, что срок плода составлял около пяти месяцев.

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Следователи установили, что ребенка выбросила женщина 1987 года рождения, родившая в тот же день. По ее словам, младенец не подавал признаков жизни. После этого она засунула ребенка в полиэтиленовый пакет и отнесла в мусорный контейнер вблизи квартиры в районе Очаково-Матвеевское.

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«Никулинский межрайонный следственный отдел установит все обстоятельства происшествия, по итогам проверки вынесет процессуальное решение», — заявили в СК.

В марте 22-летняя жительница Челябинска заморила голодом 10-месячного ребенка, после чего положила его тело в чемодан. Спустя месяц труп обнаружил один из родственников. СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство», девушке грозит до 20 лет тюрьмы.

Дети

Следственный комитет России

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