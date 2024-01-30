Происшествия 30 января 2024, 01:44 Труп нашли в центре Екатеринбурга E1.ru: труп нашли на улице рядом с бизнес-центром в Екатеринбурге РИА «Новости»

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Тело человека обнаружили вечером 29 января у здания на улице Розы Люксембург в Екатеринбурге. На месте ЧП работали сотрудники скорой помощи, сообщил портал E1.ru.

По данным издания, труп лежал неподалеку от входа в бизнес-центр «Мост». Более точной информации пока не поступало. В СУ СК по Свердловской области информацию не комментировали.

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