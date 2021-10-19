19 октября 2021, 18:09
Труп нашли рядом с мусорным контейнером в Новосибирске
Жители Затулинского жилмассива Новосибирска обнаружили труп мужчины рядом с мусорным контейнером
Жители Затулинского жилмассива в Кировском районе Новосибирска обнаружили тело человека. Оно располагалось рядом с мусорными контейнерами в районе дома по улице Зорге 60а. Об этом сообщил НГС со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.
Тело нашли рядом со старой мебелью. На данный момент сотрудники полиции и Росгвардии пытаются выяснить обстоятельства случившегося. Личность погибшего мужчины установить пока не удалось. Специалисты отмечают, что вид ему около 50-60 лет, передал «Царьград».