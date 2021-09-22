22 сентября 2021, 14:14
Труп найден в подъезде жилого дома в поселке Новый Порт в ЯНАО
Тело мужчины обнаружено в подъезде дома в поселке Новый Порт в ЯНАО. Об этом сообщило ИА «Север-пресс» со ссылкой на СКР по региону.
Эксперты установили, что мужчина скончался из-за черепно-мозговой травмы. Заведено уголовное дело.
В убийстве подозревается его знакомый, который уже был судим. По данным следствия, накануне они вместе выпивали, и в результате конфликта подозреваемый мог ударить его бутылкой по голове.
Подробности происшествия выясняются.