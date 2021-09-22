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    22 сентября 2021, 14:14

    Труп найден в подъезде жилого дома в поселке Новый Порт в ЯНАО

    Дарья Морозова

    Тело мужчины обнаружено в подъезде дома в поселке Новый Порт в ЯНАО. Об этом сообщило ИА «Север-пресс» со ссылкой на СКР по региону.

    Эксперты установили, что мужчина скончался из-за черепно-мозговой травмы. Заведено уголовное дело.

    В убийстве подозревается его знакомый, который уже был судим. По данным следствия, накануне они вместе выпивали, и в результате конфликта подозреваемый мог ударить его бутылкой по голове.

    Подробности происшествия выясняются.