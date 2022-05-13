Труп мужчины с привязанным к ногам грузом выловили из Москвы-реки

Тело мужчины в одежде выловили в Москве-реке, в районе дома 26 по Кутузовскому проспекту, сообщил источник «360» в экстренных службах города. К ногам погибшего была привязана веревка с грузом.

По данным источника, тело доставили на буксире к причалу «Кутузовский». На место вызвали сотрудников полиции. Все обстоятельства случившегося уточняются.