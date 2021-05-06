Труп мужчины с колото-резаной раной обнаружен в Ленобласти

Обнаружен труп мужчины с колото-резаной раной в Ленинградской области. Ведется расследование. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на источник в органах.

В полицию заявила женщина, с которой погибший проживал. Она рассказала, что мужчина поскользнулся в ванной, что и привело к смерти. Эта информация не подтвердилась.

Женщину задержали по подозрению в убийстве. По версии полиции, между ними произошел конфликт, результатом которого и стало убийство. Расследование продолжается.