Происшествия 29 ноября 2023, 13:25 Труп мужчины пролежал в туалете московского суда почти сутки «112»: в Москве труп подсудимого почти сутки пролежал в туалете райсуда РИА «Новости»

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Тело подсудимого в туалете московского суда оставалось незамеченным около суток. После обнаружения трупа началась проверка, сообщил Telegram-канал «112».

По данным издания, 46-летний мужчина находился под домашним арестом по подозрению в мошенничестве. В один из дней он посетил заседание в Симоновском суде, где рассматривали материалы его дела.

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Подсудимый отпросился в туалет и уже не вышел. Тело заметили только через 18 часов. Предположительно, мужчина умер от острой сердечной недостаточности.

Сейчас полицейские вместе со следователями выясняют, почему на режимном объекте за столько времени не обнаружили труп.

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