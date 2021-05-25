Труп мужчины обнаружили в статуе динозавра под Барселоной

Пропавшего без вести мужчину нашли мертвым в статуе динозавра в пригороде испанской Барселоны, сообщило издание The Guardian.

Отмечается, что рядом с монументом прогуливались отец с сыном и почувствовали неприятный запах. Они вызвали сотрудников экстренных служб. Внутри сооружения обнаружили труп. Выяснилось, что это тело 39-летнего местного жителя, который на днях пропал, написал «МИР 24».

Как считает полиция, погибший уронил свой телефон внутрь статуи. Когда он полез за ним, то застрял головой вниз. В этом положении пострадавший оставался живым два дня, после чего скончался.

Ранее сообщалось, что социальные сети заполнили новые пугающие кадры из Индии. Людей, умерших от ковида и не только, хоронят в неглубоких могилах на пляже. Там стаи бездомных собак раскапывают их трупы и грызут. Из-за проливных дождей ряды неглубоких могил на берегу реки Ганг на северо-западе Индии сильно пострадали. Помимо этого, стаи бродячих собак набросились на захоронения, начиная раскапывать их и грызть кости погибших.