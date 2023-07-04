Происшествия 04 июля 2023, 18:00 Труп мужчины обнаружили в реке в Казани

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В Казани в реке Волга обнаружили тело мужчины, который ранее пропал. Об этом сообщил inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Татарстану.

Информация о пропаже мужчины поступила в субботу, 1 июля. Его искали на протяжении двух дней. Однако 3 июля его тело нашли в Волге недалеко от дома № 11 на улице 2-я Старо-Аракчинская. Оно располагалось в акватории лодочной станции. Его достали с глубины шесть метров. Тело передали сотрудникам полиции.