Труп мужчины обнаружили в мусорном контейнере в Петербурге

Труп мужчины обнаружили работники коммунальной службы. Они сообщили об этом в полицию. Тело нашли в мусороприемной камере на первом этаже жилого девятиэтажного дома. На вид погибшему около 50 лет.

В баке он находился в положении сидя. Позади него была подушка и одеяло. У трупа не обнаружено внешних признаков насильственной смерти.

Причины смерти устанавливают судмедэксперты.