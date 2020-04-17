17 апреля 2020, 16:02
Труп мужчины обнаружили в мусорном контейнере в Петербурге
Тело мужчины нашли в мусорном контейнере на улице Шотмана в Санкт-Петербурге. Следственный комитет проводит проверку. Об этом написал сайт «Невские новости».
Труп мужчины обнаружили работники коммунальной службы. Они сообщили об этом в полицию. Тело нашли в мусороприемной камере на первом этаже жилого девятиэтажного дома. На вид погибшему около 50 лет.
В баке он находился в положении сидя. Позади него была подушка и одеяло. У трупа не обнаружено внешних признаков насильственной смерти.
Причины смерти устанавливают судмедэксперты.