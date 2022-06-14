Труп мужчины обнаружили в машине в Тюмени

Тело мужчины обнаружили на заднем сиденье автомобиля в Тюмени. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета по Тюменской области.

Ситуация произошла вчера утром, 13 июня. Машина находилась на улице Моторостроителей. Внешне на теле не было признаков насильственной смерти. Сотрудники полиции начали доследственную проверку.

«Утром 13 июня в Тюмени на улице Моторостроителей было обнаружено тело мужчины 1984 года рождения без внешних признаков криминальной смерти. По факту обнаружения трупа проводится доследственная проверка», — рассказали в ведомстве.