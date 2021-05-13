Труп мужчины обнаружили в Кургане

Труп мужчины обнаружили во дворе на улице города Курган. Жители города рассказали, что причиной подобных действий мог стать спор за автомобильную стоянку перед домом. Об этом сообщили Ura.ru со ссылкой на социальные сети города.

«Не понятно, то ли зарезал, то ли у мужчины проблемы со здоровьем. Они первый раз подрались, нападавший встал. Потом он один раз ударил, тот упал и умер. Возле подъезда крови много было», — написал участник сообщества «Инцидент/Курган» Иван Еременко. Другие горожане писали, что участника драки с места происшествия увезли правоохранители. СК по региону проводит проверку.