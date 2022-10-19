E1.RU: труп мужчины обнаружили под окнами дома в Екатеринбурге | 360°

Происшествия 19 октября 2022, 14:06 E1.RU: труп мужчины обнаружили под окнами дома в Екатеринбурге

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Тело мужчины обнаружено под окнами многоэтажного дома в Екатеринбурге. Об этом сообщило издание E1.RU со ссылкой на очевидцев.

По данным ИА Nation News, на месте случившегося работает полиция.

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«Рядом с телом родственники стоят и плачут. Его накрыли пледом», — рассказал очевидец.

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Он подчеркнул, что причина происшествия неизвестна. Правоохранительные органы пока ситуацию никак не комментировали.