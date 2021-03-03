Труп мужчины обнаружили около озера в ЯНАО

В Ноябрьске (ЯНАО) нашли тело мужчины в лесном массиве около озера Ханто. Об этом сообщила ОГТРК «Ямал-Регион».

Отмечается, что на теле погибшего не было обнаружено признаков насильственной смерти. Труп направлен в морг на экспертизу, которая покажет, был ли мужчина пьян на момент гибели.

«Мы проводим проверочные и оперативные мероприятия, направленные на установление его личности, обстоятельств его нахождения там», — добавили в региональном Следственном комитете.