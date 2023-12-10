Происшествия 10 декабря 2023, 17:17 Труп мужчины обнаружили на улице в Екатеринбурге E1.ru: тело мужчины обнаружили на перекрестке двух улиц в Екатеринбурге РИА «Новости»

Читать 360tv в

Тело мужчины в черном пакете несколько часов пролежало на перекрестке улиц Челюскинцев и Восточной. Об этом со ссылкой на местных жителей сообщило издание E1.RU.

«Может быть, ждут другие службы», — предположила женщина, которая живет в доме напротив.

Реклама

По словам еще одной очевидицы, она заметила труп, когда ехала мимо на машине. Рядом стояли несколько молодых людей. Девушка остановилась и решила узнать, что случилось.

«Побежала, там мужчина лет 60. Голова посинела, пена у рта. Парень стоял рядом, сказал, что давно вызвал скорую. Я стала оценивать состояние — пульса, дыхания нет», — поделилась она.

Женщина даже пыталась делать человеку непрямой массаж сердца. Вскоре к ним подошли еще несколько человек. Когда на место приехала скорая, врачи констатировали мгновенную смерть.

В региональном СК изданию заявили, что точную причину смерти установят судмедэксперты. Пока по факту случившегося идет доследственная проверка, указали в пресс-службе. Следователь уже осмотрел место происшествия и опросил очевидцев.

По словам главы регионального главка МВД Валерия Горелых, скончавшемуся было 65 лет. На теле признаков криминальной смерти при внешнем осмотре не выявили.

«Сведений о том, что смерть наступила в результате противоправных действий третьих лиц, не имеется», — заключил он.