Труп мужчины обнаружили на трассе Сургут — Салехард | 360°

Происшествия 07 сентября 2022, 16:58 Поделиться Telegram

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Viber Труп мужчины обнаружили на трассе Сургут — Салехард

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Тело мужчины нашли на 698-м километре трассы Сургут — Салехард. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на ОМВД России по Пуровскому району.

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По данным местных СМИ, личность погибшего не установлена. Сейчас эти занимаются полицейские. Причины смерти также неизвестны. Неподалеку от тела нашли спортивные штаны и толстовку и футболку.

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