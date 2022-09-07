Труп мужчины обнаружили на трассе Сургут — Салехард | 360°

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Труп мужчины обнаружили на трассе Сургут — Салехард

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Тело мужчины нашли на 698-м километре трассы Сургут — Салехард. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на ОМВД России по Пуровскому району.

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По данным местных СМИ, личность погибшего не установлена. Сейчас эти занимаются полицейские. Причины смерти также неизвестны. Неподалеку от тела нашли спортивные штаны и толстовку и футболку.

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