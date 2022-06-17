Труп мужчины обнаружили на острове челябинского курортного озера

Труп 70-летнего мужчины обнаружили на острове Голодай на озере Увильды в Челябинской области. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-центр поисково-спасательной службы Челябинской области.

«В полицию обратился житель Кыштыма, который обнаружил на острове Голодай тело погибшего. Дежурная смена спасателей ПСС области на лодке доставила к месту происшествия сотрудников полиции: погибший 70-летний мужчина обнаружен на берегу у самого уреза воды, в 10 метрах от катера», — рассказали в ведомстве.

Тело доставили на берег, который находится неподалеку от базы отдыха «Красный камень». На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.