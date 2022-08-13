Труп мужчины нашли в залитой керосином квартире в Москве

Тело неизвестного мужчины нашли в квартире жилого дома на улице Комдива Орлова в Москве. Также на месте происшествия сильно пахнет керосином, рассказал «360» источник в правоохранительных органах.

Сообщение о случившемся поступило 13 августа, в 12:02. Личность погибшего не установлена. По предварительным данным, мужчина мог совершить самоубийство.

Уточняется, что в квартире, где был найден труп, разлито горючее вещество, стоит сильный запах керосина.

На месте работают сотрудники экстренных служб. Они установят все детали происшествия и причину смерти мужчины.