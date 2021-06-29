Труп мужчины нашли в озере Шарташ в Екатеринбурге

Труп мужчин обнаружен в озере Шарташ в Екатеринбурге. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.

«Тело погибшего уже извлечено и доставлено на берег для тщательного осмотра экспертом-криминалистом», — рассказал он. Уточняется, что тело увидел в воде очевидец. При этом оно почти сразу ушло под воду. Мужчина позвонил в полицию. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.