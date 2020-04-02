Труп мужчины нашли в Нижнем Тагиле: он пропал полгода назад

Парень пропал 9 ноября прошлого года. Он возвращался от друзей и, возможно, был нетрезв. Полиция искала его, изучив данные с камер видеонаблюдения и маршруты молодого человека.

На данный момент проводится проверка. Сообщается, что следы насильственной смерти отсутствуют.