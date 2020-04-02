02 апреля 2020, 14:07
Труп мужчины нашли в Нижнем Тагиле: он пропал полгода назад
Тело 21-летнего Егора Алерборна нашли в Нижнем Тагиле. Парень пропал полгода назад. Его тело обнаружили недалеко от детского центра «Парус» рядом с «Демидовской дачей». Об этом написало ИА Ura.ru.
Парень пропал 9 ноября прошлого года. Он возвращался от друзей и, возможно, был нетрезв. Полиция искала его, изучив данные с камер видеонаблюдения и маршруты молодого человека.
На данный момент проводится проверка. Сообщается, что следы насильственной смерти отсутствуют.