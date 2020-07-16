16 июля 2020, 16:02
Труп мужчины нашли в Неве
Тело неизвестного мужчины нашли в Неве у причала на Дворцовой набережной в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу городского ГУ МЧС.
По данным сайта «Газета.ru», спасатели вытащили тело из воды. Теперь правоохранители выясняют обстоятельства смерти мужчины.
Ранее житель Искитимского района Новосибирской области рассказал матери, что уже два дня живет с трупами. Женщина вызвала полицию. Теперь он главный обвиняемый в двойном убийстве.