Труп мужчины нашли в Неве

По данным сайта «Газета.ru», спасатели вытащили тело из воды. Теперь правоохранители выясняют обстоятельства смерти мужчины.

Ранее житель Искитимского района Новосибирской области рассказал матери, что уже два дня живет с трупами. Женщина вызвала полицию. Теперь он главный обвиняемый в двойном убийстве.