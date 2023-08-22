Эксклюзив 22 августа 2023, 21:57 Труп мужчины нашли в Москве-реке Источник «360»: труп мужчины обнаружили в Москве-реке РИА «Новости»

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Труп мужчины обнаружили под Парящим мостом в Москве-реке. Об этом сообщил источник «360» в правоохранительных органах.

По неуточненным данным, тело нашли в 21:20 в районе Москворецкой набережной в Тверском районе. Все обстоятельства случившегося сейчас выясняют. На место выехали сотрудники правоохранительных органов.

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Ранее завершились поиски всех восьми участников незаконной экскурсии по подземным коммуникациям реки Неглинки в Москве. Диггеры захлебнулись в подземных туннелях, когда в столице начался мощный ливень и сильно поднялся уровень воды. По факту случившегося возбудили уголовное дело, виновным грозит до 10 лет заключения под стражу.

Утром 21 августа нашли тела двух подростков недалеко от парка «Зарядье». В этот же день обнаружили тело 15-летней девочки с травмой головы у Большого Устьинского моста на Москворецкой набережной. Позже появился труп четвертого диггера под Парящим мостом в «Зарядье», а через некоторое время капитан судна увидел тело мужчины в водоеме.