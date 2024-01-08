Происшествия 08 января 2024, 18:37 Труп мужчины нашли в квартире дома на западе Москвы Прокуратура Москвы: в квартире на Боровском шоссе убили 62-летнего мужчину Пресс-служба прокуратуры Москвы

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В Западном округе Москвы на Боровском шоссе в квартире одного из жилых домов обнаружили 62-летнего мужчину без признаков жизни. На его теле зафиксировали следы насильственной смерти, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

️По данным ведомства, точную причину и время смерти установят эксперты по результатам судмедэкспертизы.

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Солнцевская межрайонная прокуратура проконтролирует расследование всех обстоятельств случившегося.

На месте работают следователи и криминалисты. Их действия координирует заммежрайонного прокурора.

Недавно в Восточном округе Москвы убили 50-летнего мужчину. Его тело с ножевым ранением обнаружили в нежилом помещении на Щелковском шоссе. Полицейским удалось установить и задержать подозреваемых в убийстве — 48-летнего мужчину и 40-летнюю женщину. Вскоре их планируют арестовать.