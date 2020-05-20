Труп мужчины нашли в гостинице Санкт-Петербурга

Прибывшие на место спасатели вскрыли дверь и обнаружили в номере труп мужчины, лежащий в кровати на спине. Его личность установили. Погибшим оказался уроженец Свердловска 1968 года рождения.

Дверь номера была закрыта изнутри. На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют причины гибели мужчины.