20 мая 2020, 10:08
Труп мужчины нашли в гостинице Санкт-Петербурга
В Санкт-Петербурге охранник одной из гостиниц в Приморском районе на улице Вербной обеспокоился тем, что посетитель более 10 часов не открывает дверь своего номера. Он позвонил в экстренную службу. Об этом сообщило ИА Nation News.
Прибывшие на место спасатели вскрыли дверь и обнаружили в номере труп мужчины, лежащий в кровати на спине. Его личность установили. Погибшим оказался уроженец Свердловска 1968 года рождения.
Дверь номера была закрыта изнутри. На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют причины гибели мужчины.