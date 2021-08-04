Труп мужчины нашли в частном тире в центре Москвы

Мужчина скончался в частном спортивно-стрелковом клубе на Андроньевской площади в центре Москвы. Как сообщила пресс-служба столичной прокуратуры, ему было 56 лет.

По предварительной информации, мужчина умер от огнестрельного ранения. Ранее он взял в тире пистолет. В ходе проверки ведомство проверит соблюдение норм федерального законодательства, в том числе об обороте оружия и безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья клиентов. При наличии оснований сотрудники прокуратуры примут меры реагирования.