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    04 августа 2021, 21:30

    Труп мужчины нашли в частном тире в центре Москвы

    Анатолий Минкин

    Мужчина скончался в частном спортивно-стрелковом клубе на Андроньевской площади в центре Москвы. Как сообщила пресс-служба столичной прокуратуры, ему было 56 лет.

    Труп мужчины нашли в частном тире в центре Москвы

    По предварительной информации, мужчина умер от огнестрельного ранения. Ранее он взял в тире пистолет.

    В ходе проверки ведомство проверит соблюдение норм федерального законодательства, в том числе об обороте оружия и безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья клиентов.

    При наличии оснований сотрудники прокуратуры примут меры реагирования.