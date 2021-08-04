04 августа 2021, 21:30
Труп мужчины нашли в частном тире в центре Москвы
Мужчина скончался в частном спортивно-стрелковом клубе на Андроньевской площади в центре Москвы. Как сообщила пресс-служба столичной прокуратуры, ему было 56 лет.
По предварительной информации, мужчина умер от огнестрельного ранения. Ранее он взял в тире пистолет.
В ходе проверки ведомство проверит соблюдение норм федерального законодательства, в том числе об обороте оружия и безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья клиентов.
При наличии оснований сотрудники прокуратуры примут меры реагирования.