11 декабря 2021, 15:19
Труп мужчины нашли у Дома на набережной в Москве
Труп мужчины нашли в субботу утром возле подъезда Дома на Берсеневской набережной в центре Москвы. Об этом сообщило РИА «Новости».
Прибывшие на место правоохранители при осмотре тела выявили травмы, характерные для падения с высоты. Обстоятельства и причины гибели, а также личность мужчины выясняются.
Построенный в 1931 году Дом на набережной был признан памятником архитектуры. До 1952 года это здание было самым высоким жилым зданием в столице. В нем проживали представители советской элиты, пострадавшие во время репрессий.