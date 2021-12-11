Труп мужчины нашли у Дома на набережной в Москве

Труп мужчины нашли в субботу утром возле подъезда Дома на Берсеневской набережной в центре Москвы. Об этом сообщило РИА «Новости».

Прибывшие на место правоохранители при осмотре тела выявили травмы, характерные для падения с высоты. Обстоятельства и причины гибели, а также личность мужчины выясняются.

Построенный в 1931 году Дом на набережной был признан памятником архитектуры. До 1952 года это здание было самым высоким жилым зданием в столице. В нем проживали представители советской элиты, пострадавшие во время репрессий.