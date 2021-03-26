Труп мужчины нашли под Архангельском

В Архангельской области на территории одного из садоводческих товариществ обнаружили труп пожилого мужчины. Об этом сообщила «Политика сегодня».

По данным издания, пенсионер намеревался подпилить верхушки деревьев на своем участке, однако сорвался и застрял между ними. У него не получилось освободиться. Никого, кто бы мог ему помочь не оказалось рядом. В результате он умер. Тело погибшего нашел местный житель, который и вызвал спасателей. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.