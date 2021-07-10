Труп мужчины нашли на месте лесного пожара в Челябинской области

Тело 78-летнего мужчины нашли в обгоревшем доме на месте лесного пожара в поселке Джабык в Челябинской области. Об этом сообщил представитель губернатора региона Сергей Зюсь.

«Мужчина был найден в обгоревшем доме», — сказал он в комментарии с РИА «Новости».

По последним данным, в результате лесных пожаров в области пострадали 18 человек. Местные жители жалуются на скачки давления, воспаление глаз, сильный стресс.

Всего за сутки сутки общая площадь возгораний в регионе выросла до 14 тысяч гектаров. В поселках Джабык и Запасное сгорели более 70 жилых домов и садовых домиков. В пунктах временного размещения сейчас находятся 179 человек, 128 из них — дети.

Из-за угрозы возгорания из оздоровительного лагеря и интерната были эвакуировали более ста детей. По распоряжению президента РФ ребят отправят отдыхать на Черноморское побережье. Губернатору области поручили подготовить предложения по восстановлению сгоревшего жилья.

По данным МЧС, обстановка в области продолжает оставаться крайне сложной. Пожары тушат более 630 человек. Для сброса воды привлечены самолеты Ил-76, Бе-200, вертолет Ми-8 и три пожарных поезда. Всем пострадавшим в результате пожаров пообещали выплаты.

Ожидается, что с огнем помогут справиться обильные дожди, которые должны пройти в регионе 11 июля.