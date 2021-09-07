Труп мужчины без головы нашли под Петербургом

В Ленинградской области обнаружили обезглавленное тело мужчины, который с конца мая числился пропавшим без вести. Труп нашли в Тосненском районе. Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах сообщило РИА «Новости».

Страшную находку обнаружили недалеко от железнодорожных путей. По останкам предварительно опознали мужчину, который 20 мая пропал без вести. Обстоятельства происшествия уточняются. При этом издание «Мойка78» сообщило, что тело нашли утром в понедельник на 35-м километре трассы.

Предположительно, тело мужчины нашли в понедельник у станции «Поповка», там же рядом обнаружили его голову, сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Покойник лежал вдоль путей, его обнаружили в кустах.

Согласно данным агентства, накануне еще одно тело также нашли недалеко от железнодорожной станции «Товарно-Балтийская» в Гатчине. Умершему мужчине на вид 40 лет, он лежал с протянутыми ногами вдоль путей. Причина его смерти выясняется.