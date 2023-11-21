21 ноября 2023, 16:23
Труп молодой женщины обнаружили в общежитии в Ростовской области
В городе Батайск Ростовской области в здании общежития обнаружили труп молодой женщины. Соседи почувствовали запах и решили вызвать полицию. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на Telegram-канал «Батайск Город».
Случай произошел в доме на улице Воровского. Судя по внешнему виду, тело пролежало в квартире несколько дней и начало разлагаться.
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Сейчас сотрудники правоохранительных органов пытаются выяснить, при каких обстоятельствах погибла женщина.
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