Труп молодого человека нашли в Москве

В Москве обнаружили труп 24-летнего парня. Правоохранителей вызвала подруга молодого человека. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Отмечается, что родители москвича уехали в Санкт-Петербург и оставили его присмотреть за 15-летним братом. Через несколько дней он перестал выходить на связь и отвечать на звонки. Подруга молодого человека забеспокоилась и вызвала полицию. Прибыв по указанному девушкой адресу, полицейские нашли труп. Брат погибшего рассказал, что парень давно не приходил в сознание.

«В ходе осмотра тела обнаружено телесное повреждение — кровоподтек в правой глазничной области головы. По предварительной информации от родных, покойный тяжелыми хроническими заболеваниями не страдал», — рассказал инсайдер.