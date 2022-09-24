Труп младенца обнаружили в Москве-реке | 360°

Происшествия 24 сентября 2022, 11:26 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Труп младенца обнаружили в Москве-реке РИА «Новости»

Читать 360tv в

Мертвая новорожденная девочка обнаружена в Москве-реке на юге столицы. Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

«Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения в связи с обнаружением тела новорожденного в Москве-реке. Утром 24 сентября 2022 года напротив дома 30 по улице Борисовские Пруды в Москве-реке обнаружено тело новорожденного ребенка женского пола», — сообщили в ведомстве.

Реклама

И. о. нагатинского межрайонного прокурора Сергей Синайский работает на месте происшествия. Установлено, что на ребенке нет явных следов насильственной смерти. Кроме того, скорее всего, девочка родилась на шестом месяце беременности. Специалисты установят точные причины гибели ребенка, а также примут процессуальное решение по этому случаю.

Реклама

1 0 0 0 0 0