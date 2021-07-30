Труп матери двоих детей нашли в Карелии

В Сегеже (Карелия) нашли тело 31-летней местной жительницы. В преступлении признался сожитель погибшей. Об этом сообщил karelinform.ru.

Местные жители рассказали, что у жертвы остались двое детей. Мать отправила детей к бабушке, а сама решила устроить свою личную жизнь и познакомилась с мужчиной. Пара стала жить вместе.

По словам знакомых, сожители часто употребляли спиртные напитки. Нетрезвый мужчина часто сильно бил женщину. Он вел себя агрессивно даже в присутствии матери своей гражданской жены.

27 июня женщина пропала. Ее близкие обратились в полицию. Сотрудники правоохранительных органов задержали сожителя пропавшей. На допросе мужчина все рассказал. По словам подозреваемого, его гражданской супруге поступил звонок с неизвестного номера. На почве ревности мужчина сильно избил сожительницу, а после ушел. Вернувшись на следующий день, он нашел в квартире труп.

Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник засунул тело в тумбочку, отвез на озеро возле станции Майгуба, и бросил в воду. Тумбочка с трупом всплыла. Тело нашли.

В отношении сожителя погибшей возбудили уголовное дело. Ведется следствие.