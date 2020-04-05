Труп известного бизнесмена нашли в центре Москвы

Бизнесмен и владелец бренда «Монте-Кристо» Евгений Самусенко погиб в Москве. Причиной смерти предпринимателя стала острая сердечная недостаточность.

Ночью 5 апреля сотрудникам полиции поступило сообщение о трупе в квартире одного из домов на Тверской улице. В комнате без признаков жизни был Самусенко, сообщил «360» источник в правоохранительных органах. Во время осмотра следов насильственной смерти не нашли.

«Труп направлен в морг. По предварительным данным, смерть наступила вследствие острой сердечной недостаточности. Проводится проверка», — отметили в полиции.

Ранее писал РЕН ТВ, что бизнесмен умер после падения из окна, а скорую вызвали прохожие. Мужчина умер еще до приезда врачей. Медики констатировали смерть.

Евгению Самусенко было 60 лет. Он основал бренд «Монте-Кристо», был меценатом, психологом и писателем. В 90-е годы занимался организацией конкурсов красоты. В апреле 2014 года взял в жены телеведущую и певицу Милену Дейнегу. Пара не раз оказывалась в центре скандалов из-за обсуждения измен друг другу.