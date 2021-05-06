Труп голой пенсионерки обнаружили в реке Ока

Тело 71-летней женщины без одежды обнаружили в реке Ока. Труп оказался в районе Лесопарка. Об этом рассказало РИА ФАН со ссылкой на представителя Московского МСО СУ СК России по области Олега Харина.

Одежда была сложена неподолеку. Рядом нашли небольшое количество денег и личные вещи. Признаков насильственной смерти или телесных повреждений не выявили. Следствие выясняет подробности случившегося. Полицейские занялись поиском родственников умершей.