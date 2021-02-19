Труп фельдшера нашли в Ленобласти

Накануне в Ленинградской области обнаружили труп 39-летнего фельдшера, который работал в Гатчинской клинической межрайонной больнице. Об этом сообщил сайт kp.ru.

По данным издания, тело мужчины с огнестрельным ранением нашли в одной из квартир в поселке Елизаветино. «Царьград» рассказал, что в доме погибшего оказалось охотничье ружье 16-мм калибра. Кроме оружия правоохранители забрали для изучения флешки, ноутбук и телефон. Проводится проверка.