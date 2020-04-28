28 апреля 2020, 10:19
Труп девушки и подростка обнаружили в Алтайском крае
Правоохранители нашли трупы юноши 15 лет и девушки 18 лет. Подростки исчезли в начале года в Алтайском крае. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на пресс-службу управления СКР по региону.
Сотрудники ведомства уточнили, что обнаружили тела 27 апреля. Они находились в Первомайском районе.
Следователи установили, что погибшие ушли из дома в Новоалтайске 7 января. После этого их не могли найти.
Предполагается, что с происшествием связан местный житель в возрасте 48 лет. В полиции его причастность к пропаже подростков не подтвердили. Тем не менее, по словам сотрудников, подозреваемого задержали и доставили в отделение, а позже он совершил суицид.
СМИ распространяли информацию о том, что потерпевшие подрабатывали у задержанного и помогали ему сортировать дары леса.