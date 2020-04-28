Труп девушки и подростка обнаружили в Алтайском крае

Сотрудники ведомства уточнили, что обнаружили тела 27 апреля. Они находились в Первомайском районе.

Следователи установили, что погибшие ушли из дома в Новоалтайске 7 января. После этого их не могли найти.

Предполагается, что с происшествием связан местный житель в возрасте 48 лет. В полиции его причастность к пропаже подростков не подтвердили. Тем не менее, по словам сотрудников, подозреваемого задержали и доставили в отделение, а позже он совершил суицид.

СМИ распространяли информацию о том, что потерпевшие подрабатывали у задержанного и помогали ему сортировать дары леса.