Труп человека вынесло на пляж в Приморье

На пляже Шамора в Приморье отдыхающие обнаружили труп человека, который водой вынесло на берег. Об этом написал сайт vostokmedia.com со ссылкой на Telegram-канал novosti_vdk.

Жители региона не исключили, что погибшим является мужчина, которого 10 августа унесло волнами в море. В тот день отдыхающий отплыл от берега Шаморы и не смог вернуться на сушу.

На кадрах, которые появились в социальных сетях, видно, что приморцы спокойно купаются вблизи бездыханного тела.