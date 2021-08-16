Труп 73-летнего рыбака обнаружили в реке Агинского района

Водолазная группа Агинского ПСП обнаружила труп мужчины в реке села Кункур Агинского района. Об этом сообщил «Царьград».

Глава сельского поселения заявил о пропаже мужчины 1944 года рождения. Родственники погибшего рассказали, что тот ушел на рыбалку и не вернулся. С помощью водолазного снаряжения и лодки специалистам удалось обнаружить тело. Оно находилось в одной из ям на дне реки.

Тело мужчины подняли на поверхность. После этого его доставили на берег и передали сотрудникам полиции.